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«Деленка» приступила к активному продвижению сервиса «Совместные покупки»

27.01.2017  00:19

Развить недавно запущенный сервис «Совместные покупки» «Деленке» поможет активная рекламная кампания, сообщает пресс-служба организации.

Компания «Деленка», предлагающая детскую обувь мелким оптом, планирует развить сервис «Совместных покупок». Для этого привлечено рекламное агентство «Восход», которое создает креативный анимационный ролик. Он будет траслироваться на телевидении, а также в сети интернет. Данная мера необходима для увеличения числа заказов, что избвит организаторов закупок от необходимости парсерить ассортимент.

«Маркетинговый срез показывает, что посетителей на «Деленке» уже достаточно много - около 2 тысяч в день, но проблема в том, что все они распределены по огромной территории нашей страны и на каждый город полученного количества недостаточно для оперативного сбора полноценной корзины. Задача продвижения сводится к поднятию суммарного трафика минимум в десять раз и усиления роли отдельных регионов. Тогда сразу должна последовать отдача от малых городов, а от миллионников ожидается мощный качественный скачок», - поделилась администратор интернет-магазина «Деленка» Мила Бородина.

В настоящий момент первое место в трафике «Деленки» занимает Москва и Московская область. Отсюда на сайт приходит ежемесячно более 6 тысяч покупателей.

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