31.01.2017 20:56

Для развития лояльности покупателей, интернет-сеть по мелкооптовой продаже обуви «Деленка» рекомендует партнерам чаще проверять складские остатки, сообщает пресс-служба компании.

Во избежание отсутствия на складе позиций из заказа, интернет-магазин «Деленка» призывает партнеров регулярно проводить ревизию на складе. На минувшей неделе инвентаризировали остатки сразу два контрагента компании - «1+1» (Верхний Тагил, Свердловская обл.) и «Первые шаги» (Челябинск). Эта мера позволила актуализировать данные по продукции в наличии и повысить качество обслуживания покупателей.

«Проверять актуальность остатков по факту поступления каждого заказа - древний процесс, совершенно неуместный в век развития технологий, который существенно затягивает оформление заказа и формирует у покупателей антилояльность. Этим грешат практически все наши конкуренты. В основу «Деленки» с самого начала был положен принцип высокой актуальности товарных запасов складов, что мы и отразили в нашем договоре», - отметил администратор интернет-магазина детской обуви мелким оптом «Деленка» Александр Бородин.

«Деленка» — это интернет-сеть мультибрендовых мелкооптовых складов детской обуви. Запущен в 2015 году компанией «Мила» — обувь оптом».