01.08.2017 21:44

На ресурсе «Деленка» стартовал проект, разделивший минимальные объемы закупов на три уровня, сообщает пресс-служба компании.

На сайте «Деленка» внедрено разделение минимальных объемов закупа на три уровня: Mini (от 5 пар), Medium (от 10 пар) и Maxi (от 50 пар). Уровни различаются не только количеством покупаемых изделий, но и величиной наценки: в Mini цена на 10% выше, а в Maxi - на 5% ниже, чем в Medium.

Покупателям детской обуви необходимо заранее спланировать объем закупки и отметить в верхнем меню сайта соответствующую категорию.

За первую неделю такого разделения, по одному заказу получили уровень Mini и Maxi, заняв сразу долю 5% от общих продаж «Деленки».

«Результат хороший, учитывая, что с Mini и Maxi пока сотрудничает только один склад - «Параллель» (Каменск-Уральский). Остальные действующие партнеры «Деленки» думают. Им еще предстоит сделать выбор в пользу расширения целевой аудитории своего склада. Кроме того, мы надеемся на скорое возвращение давних партнеров, которые отключились от «Деленки» из-за недостаточного числа заказов, вызванного низким ассортиментом. Уверен, на уровне Mini им понравится», - отметил руководитель интернет-магазина детской обуви мелким оптом «Деленка» Александр Бородин.

«Деленка» — это интернет-сеть мультибрендовых мелкооптовых складов детской обуви. Запущена в 2015 году компанией «Мила» — обувь оптом».