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Демаршелье младший снял рекламную кампанию для британской марки Accessorize

16.02.2017  18:06

Бренд Accessorize презентовал новую весенне- летнюю кампанию, снятую Виктором Демаршелье, младшим сыном знаменитого фотографа Патрика Демаршелье, сообщается в пресс-релизе компании.

Передать настроение гавайского лета, отраженное в коллекции, фотографу помогла австралийская модель Надин Леопольд.

В новой коллекции Accessorize представлены: пляжная одежда и аксессуары, украшения на каждый день и для особых случаев, сумки кросс-боди и рюкзаки, а также маленькие аксессуары, завершающие образ.

Британская компания Monsoon Accessorize объединяет два бренда — Monsoon и Accessorize. На сегодняшний день сеть насчитывает более 1100 магазинов в Европе и странах Азии. В России работают свыше 120 магазинов.

Фотографии предоставлены компанией.

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