15.08.2017 06:45

Как заявил глава Мнпромторга Денис Мантуров, отечественные ткани могут и должны быть высокого качества, а производители умеют шить красивую, комфортную и доступную школьную форму.

По словам чиновника, которые приводятся в сообщении министерства, улучшение качества школьной формы в России происходит на фоне роста отрасли в целом. В первом полугодии 2017 года мы видим результаты реализации программы поддержки легкой промышленности и, как следствие, рост производства. Производителями осваиваются более 2,5 млрд рублей, выделенных в 2016 году в рамках программы.

«Что касается предмета исследования Роскачества, то производителям камвольных тканей для школьной формы за счет нашей субсидии удалось снизить себестоимость выпускаемой продукции, увеличив при этом ее объем и расширив ассортимент. Кроме того, мы распространили эту меру на производство поливискозных тканей. За счет этого, суммарный выпуск комбинатами камвольных и поливискозных тканей, предназначенных для производства одежды обучающихся в начальных классах, в 2017 г. превысит показатели прошлого года в два раза», - заключил он.

Ранее Роскачество подвело итоги всероссийского исследования качества одежды для обучающихся. Согласно выводам ведомства, нарушений в данной сфере в сравнении с 2016 годом стало меньше. К примеру, факты подмены состава в 2017 году встречались существенно реже, чем в исследовании 2016 года. Так, случаи фальсификации по составу в детских брюках в 2016 году были выявлены в 49 случаях из 98.

Новое исследование Роскачества, тем не менее, выявило ряд превышений действующих санитарно-гигиенических норм по безопасности – в 21 случае из 75 изделия не смогли соответствовать техническим регламентам Таможенного союза по показателю гигроскопичность – то есть способности ткани впитывать и удерживать влагу. В прошлом году несоответствия по данному показателю были отмечены в 41 образце из 98.