Третьи «Русские сезоны» стартуют в ЦУМе 30 мая и будут проходить до 5 июня, сообщают организаторы.

Выставка организована при поддержке Минпромторга России и посвящена российским народным художественным промыслам и осмыслению русского культурного кода в современном дизайне и моде.

На фестивале впервые в России будет представлена совместная коллекция известного российского Кутюрье Валентина Юдашкина и Фабрики «Оренбургских пуховых платков».

Также на выставке свои совместные работы продемонстрируют молодые дизайнеры и фабрики российских народных художественных промыслов. История создания капсулы «Русские сезоны» началась в феврале этого года, когда Оргкомитетом Фестиваля был объявлен конкурс среди талантливых студентов и молодых дизайнеров России. В течение трех месяцев 10 молодых российских дизайнеров (Дарья Бабаева, Лидия Смирнова, Григорий Коробейников, Дмитрий Дияров и другие) под кураторством Натальи Туровниковой совместно с художниками фабрик «Крестецкая строчка», «Снежинка» (вологодские кружева), «Хохломская роспись», Жостовской фабрикой декоративной росписи, Павлопосадской платочной мануфактурой и Гжельским фарфоровым заводом работали над капсулой. По условиям конкурса работы должны опираться на традиции промыслов и вместе с тем иметь новое прочтение.

«Народные художественный промыслы – это часть нашей культуры, без которой невозможно представить духовное развитие общества. Сейчас стоит задача развивать отрасль и выводить ее на новые современные позиции. Для этого актуализируется Стратегия развития народных художественных промыслов, разрабатывается дорожная карта по созданию условий для обеспечения заказами организаций отрасли», - отметил директор Департамента развития промышленности социально значимых товаров Минпромторга России Дмитрий Колобов.

«На фестивале мы хотим показать разнообразие, уникальность и прикладной потенциал русского культурного кода, возможность его включения в быт и культуру современного человека по всему миру; создать новый красивый премиальный продукт – в том числе и на экспорт», – подчеркнула основатель и президент фестиваля «Русские сезоны» Дарья Мациевская.

Площадкой для выставки «Русские сезоны» традиционно станет универмаг ЦУМ, который во второй раз примет у себя работы молодых российских дизайнеров и мастеров народных промыслов.

Интересны результаты совместной работы компании SMEG - итальянского производителя бытовой техники и фестиваля «Русские сезоны». Коллекция от SMEG и Dolce&Gabbana, недавно презентованная на неделе международного дизайна в Милане, вдохновила русских дизайнеров, участников проекта «Русские Сезоны», на то, чтобы создать свою вариацию эскизов для малой бытовой техники на тему любви к родине. Экспериментальная серия приборов получила название «A la Russe». Один из конкурсантов «Русских сезонов» Мария Перцева разработала эскизы и расписала бытовую технику итальянского бренда SMEG сюжетами русского фольклора. Линейка SMEG – «Русские сезоны» с грифоном, жар-птицей, птицей-гамаюн и фараонкой приурочена к 10-летию бренда в России.

Фестиваль «Русские сезоны» познакомит публику с российскими брендами, которые хранят в себе вековую историю – в экспозиции будут представлены премиальные предметы интерьера, посуда, ювелирные украшения, домашний текстиль, коллекционные и детские игрушки российских промысловых фабрик. Предметы роскоши в русском стиле покажут Жостовская фабрика декоративной росписи, Казаковское предприятие художественных изделий, Гжельский фарфоровый завод, «Кадомский вениз», Гусевской хрустальный завод, «Крестецкая строчка», «Торжокские золотошвеи», Великоустюгский завод «Северная чернь», «Хохломская роспись» и другие российские фабрики.

Церемонию открытия выставки предварит дискуссия «Народные художественные промыслы: премиальный сегмент». В дискуссии примут участие представители государственного аппарата, промышленности, бизнеса, дизайнеры, главные редактора глянцевых и бизнес изданий.