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Денис Мантуров принял участие в открытии швейной фабрики в Ингушетии
19.04.2017 06:53
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров посетил с рабочей поездкой Республику Ингушетия, где были введены в эксплуатацию ряд новых промышленных объектов, говорится в сообщении министерства.
В частности, глава Минпромторга и глава республики приняли участие в открытии швейного объединения «Ингушетия» в сельском поселении Али-Юрт. Предприятие создано в рамках реализации мероприятий ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2010-2016 годы».
Фабрика будет выпускать постельное белье, детский и медицинский текстиль, спортивную форму и спецодежду. На предприятии ежегодно планируется выпускать более 1,6 млн изделий. При переходе на полную проектную мощность фабрика обеспечит постоянной работой порядка 800 человек.
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