29.05.2017 07:02

В Государственной думе состоялся «Правительственный час», в рамках которого министр промышленности и торговли Денис Мантуров выступил с докладом об итогах работы его ведомства в 2016 году, а также в первом квартале 2017 года.

Как говорится в сообщении Минпромторга, Денис Мантуров отметил позитивную динамику отраслевых показателей за отчетный период. По его словам, за первые четыре месяца 2017 года были отмечены положительные результаты практически во всех секторах обрабатывающей промышленности.

Главным вектором развития высокотехнологичных секторов промышленности глава Минпромторга назвал планомерное увеличение локализации. К примеру, в отечественной легкой промышленности активное развитие осуществляется, в том числе, за счет привлечения ведущих транснациональных брендов – таких как «Икеа», «Зара», «Декатлон», «Баон», которые увеличивают контрактное производство в России.

Также успешно в стране работают отечественные бренды, такие как «Сударь», «Трувор», «Юничел», «РэдФокс», «Ральф Рингер», подчеркнул министр.

Одной из первостепенных задач ведомства министр назвал осуществление импортозамещающего производства отечественных компонентов во всех отраслях промышленности.