Российские компании рассказывают об участии в выставке Sport Casual Moscow, импортозамещении и отношении покупателя к «Сделано в России».

Российский бренд Hispo зарегистрирован в 2010 году, с тех пор компания предпринимала неоднократные попытки запуска. Однако ввиду определенных экономических состояний пришлось дождаться этого года. На выставке Sport Casual Moscow компания представлена впервые.

«Думаю, сейчас – самое удачное время, чтоб российский производитель с хорошим качеством на хорошем доступном уровне выходил на рынок импортозамещения, - комментирует Денис Пак, генеральный директор Hispo. - Многие посетители выставки высоко ценили и качество наших изделий, и наш дизайн, что очень приятно».

Производство Hispo располагается в Зеленограде на территории Технопарка. Ассортимент компании довольно широкий. Hispo - разработчик и производитель высококачественной одежды для активного отдыха, использует собственные дизайнерские разработки, основанные на длительном опыте работы с различными типами экипировки, материалами, современными технологииями. По словам Дениса Пака, помимо основного направления, планируется производство одежды в стиле «полуспорт» и «полукэжуал».

«Сейчас это в тренде - брать технологии из спорта и использовать для повседневной жизни», - считает Денис Пак.

Дмитрий Овсянников, группа компаний Iceberg, бренд Emdy (Санкт-Петербург): «Мы представляем одежду для фитнеса, купальники, спортивную одежду, это наше собственное производство, которым мы занимаемся уже более 25 лет. И вот в настоящий момент оно оказалось особенно востребованным. Разговоры про импортозамещение нас касаются в самую первую очередь, потому что качество у Iceberg всегда было на высоте (компания использует дорогостоящие технологичные эластичные полотна, - прим. ред.), но нас всегда снизу поддавливала конкуренция со странами Юго-Восточной Азии. После девальвации рубля наши цены сравнялись и по многим позициям даже стали существенно ниже, поэтому по соотношению цена-качество у нас сейчас уникальное положение на рынке».

Компания «О3ozon» (Ростов-на-Дону) занимается производством спортивной экипировки более 20 лет. Представитель «О3ozon» отметил, что в этом году количество обращений компаний, которые раньше работали только с импортными производителями, увеличилось. Также в «О3ozon» отметили, что за последние два года наблюдается активное повышение лояльности к российскому производителю со стороны покупателя.

Компания Urbano (Краснодар) впервые принимает участие в выставке. Компания сделала акцент на Casual, предложив посетителями джинсовую и трикотажную группы. Трикотажная группа, обработка в стиле винтаж и мигрирующими красителями - ноу-хау для Urbano.

«Наша специфика - в полном цикле производства, от конструирования до полного выпуска на собственной фабрике, - говорит Игорь Кашуба, директор компании Urbano . По его словам, Urbano - одни из немногих в России, кто работает с трикотажем в такой технике. На Западе это направление в трикотаже активно пропагандируется такими марками в стиле casual как Diesel, G-star.

На вопрос о влиянии экономической ситуации на жизнеспособность компании Игорь Кашуба ответил: «В 2014 году у нас был резкий подъем, девальвационный процесс сказался, после этого мы ощутили некоторый спад, потому что среднеценовой сегмент стал терять свои преимущества. Естественно, мы пошли дальше. И сегодня занимаемся активным крашением трикотажа, это сегмент, который, мы надеемся, принесет нам удачу. Как покупатель относится к российскому товару? Сегодня соотношение цена-качество превалирует, уже нет такого преклонения перед западными брендами».

Материал подготовила Ирина Щелкунова, ИА «РИА Мода».

Фотографии Натальи Бухониной, предоставлены организаторами выставки.