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Design Boom открывает магазин в Санкт-Петербурге

24.10.2017  12:09

Первый петербургский магазин сети Design Boom откроет свои двери 1 ноября в универмаге «Au Pont Pouge. У Красного моста», сообщает компания.

В новом концептуальном пространстве Design Boom на 2-м этаже универмага будут представлены мебель, декор, освещение и аксессуары от признанных европейских брендов: эргономичные и яркие товары для кухни Eva Solo и Alessi, инновационная мебель Normann Copenhagen, светильники Vita и Seletti, аксессуары для дома Umbra и многое другое.

Более 9 лет Design Boom сотрудничает с ведущими мировыми брендами. Ассортимент Design Boom формируется с учетом тенденций мирового дизайна и потребностей российского потребителя. Кроме этого, бренды, представленные в магазинах сети, удостоены престижных наград на мировых выставках Red Dot, Good Design Award.

Одновременно с первым магазином в Санкт-Петербурге в Москве откроется 4-й магазин сети. Он будет расположен в центре дизайна и интерьера «Экспострой на Нахимовском».

Фотография предоставлена компанией.

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