30.12.2016 21:58

«Кыргызалтын» и районные администрации Киргизии организовали благотворительную акцию по обеспечению проблемных детей республики подарками и теплой одеждой, сообщает ИА «24.kg».

В Киргизии в преддверии Нового года была организована благотворительная акция, в рамках которой детям из малоимущих семей, сиротам и ребятам с ограниченными возможностями здоровья вручили подарки и зимнюю одежду. Организаторами проекта выступила компания «Кыргызалтын» и местные районные администрации.

Школьникам из Джалал-Абадской и Иссык-Кульской областей вручили 1,5 тысячи подарков и 21 комплект с зимней курткой и обувью. В Тогуз-Тороуском районе Джалал-Абадской области подарки получили более двухсот детей. Также презенты достались ребятам в Иссык-Кульской области.