Китайские модели впервые выйдут на подиум Estet Fashion Week 12 апреля в одном из показов, сообщают организаторы.

Юных моделей из Поднебесной представляет Suzhou Lan Feng Media — компания, действующая в сфере медиакультуры, в частности, в области производства детского кино.

Основная деятельность Suzhou Lan Feng Media направлена на художественное обучение, подготовку и создание большого кино, а также создание детских рекламных роликов и их распространение. Это первая компания, задействованная в данной сфере, которая входит в Шанхайскую фондовую биржу.

Напоминаем, XIII Международная ювелирная неделя моды Estet Fashion Week будет проходить с 10 по 16 апреля в ЮД «Эстет».

Фотография предоставлена организаторами.