18.05.2017 06:55

Благотворительный фонд ГК «Детский мир» в рамках первого этапа акции «Участвуйте!» собрал и передал свыше 900 тыс. необходимых вещей для 200 тыс. детей из 180 городов России и Казахстана.

Целью акции являлось собрать необходимую помощь для детей из социальных учреждений, детей-сирот, инвалидов и многодетных семей. Акция проходит во всех магазинах сети «Детский мир» свыше 10 лет. С 2017 года она проводится на постоянной основе.

Для участия в акции необходимо прийти в ближайший супермаркет розничной сети и оставить подарок в специальном манеже, расположенном рядом с кассами. Это могут быть игрушки, одежда, обувь, канцелярские товары.

Оказать помощь детям можно также с помощью денежного пожертвования, отправив sms на короткий номер 7715 с текстом «Участие» и указав сумму. Например, «Участие 100». Все собранные средства пойдут на помощь детям с ограниченными возможностями.

Благотворительный фонд «Детский мир» основан в 2004 году для реализации социальных проектов группы компаний «Детский мир». Основная задача фонда – оказание помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.