23.05.2017 06:48

ГК «Детский мир» опубликовала второй отчет в области устойчивого развития за 2015-2016 гг. Как говорится в сообщении ритейлера, в том числе благодаря работе в этом направлении, группа демонстрирует высокие финансовые показатели.

Так, в рамках стратегии развития Группы компаний «Детский мир» в 2015—2016 гг. основной целью стало увеличение доли рынка при сохранении финансово-экономической эффективности. По данным Ipsos Comcon, доля компании на рынке детских товаров выросла с 10% в 2014 г. до 17% в 2016 г.

Устойчивое развитие группы обусловлено, в частности, принятой Стратегей корпоративной социальной ответственности, направленной на увеличение масштабов благотворительной деятельности и вовлечение большего числа сотрудников в волонтерские программы в ближайшие годы. На реализацию благотворительных проектов в 2015—2016 гг. Группой компаний было направлено 287 млн руб.

Акцент в компании делают на создании комфортных условий труда, возможностях для обучения и карьерного роста, тогда как внедрение новых ИТ-решений, в частности платформы SAP, позволило автоматизировать бизнес-процессы, снизить расходы, повысить производительность труда сотрудников.

В отчете подчеркивается, что «Детский мир» уделяет значительное внимание охране окружающей среды, экономии природных ресурсов и утилизации упаковки. Обновленная торговая концепция магазинов сети предполагает использование современных энергосберегающих решений, позволяющих и существенно сэкономить электроэнергию. Общее количество сэкономленной электроэнергии в 2016 г. составило 4 377 148 кВт\ч.