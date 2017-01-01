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«Детский мир» наградили премией East Capital Awards в номинации «Лучший рост»

17.11.2017  07:13

ГК «Детский мир» стал обладателем награды East Capital Awards в номинации «Лучший рост», говорится в сообщении ритейлера. Награждение прошло в Стокгольме.

Лауреатов наградили в четырех номинациях: «Лучший рост», «Лучшее IPO», «Открытие года» и «Лучшее корпоративное управление». Петер Хоканссон, председатель East Capital, прокомментировал награждение, отметив, что «Детский мир» с 2012 года показывает впечатляющий рост финансовых показателей и открывает новые магазины. По его словам, цель премии – выявлении лучших компаний, которые достигают впечатляющих результатов и сохраняют высокий потенциал роста.

Премия East Capital Awards учреждена шведской компанией East Capital в 2004 году для награждения компаний – партнеров East Capital, продемонстрировавших наиболее выдающиеся достижения.

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