09.10.2017 07:00

«Детский мир» стал обладателем международной премии Corporate&Financial Awards – группа заняла первое место в номинации «Лучшие коммуникации в ходе IPO».

Как говорится в сообщении ритейлера, жюри отметило PR-кампанию, которая была реализована в ходе проведения IPO ГК «Детский мир» в феврале 2017 года, ее консультантом стало международное агентство EM.

Премия Corporate&Financial Awards прошла шестой раз. Цель организаторов - отметить наиболее выдающиеся достижения в области корпоративных коммуникаций. В состав жюри вошли 20 экспертов, которые оценивали претендентов в 22 номинациях. Церемония награждения состоялась в Лондоне.

Группа компаний «Детский мир» (тикер на Московской фондовой бирже – DSKY) – российский оператор розничной торговли детскими товарами. ГК объединяет национальную розничную сеть магазинов «Детский мир», сеть магазинов ELC, интернет-магазины «Детский мир» и ELC. По данным на 30 июня 2017 года сеть магазинов «Детский мир» представлена 488 магазинами в России и Казахстане, расположенными в 173 городах России и 8 городах Казахстана, сеть ELC представлена 40 магазинами в России. Совокупная торговая площадь магазинов группы – 604 тыс. кв.