26.10.2017 07:20

Ритейлер «Детский мир» опубликовал финансовые результаты за девять месяцев 2017 года. Как прокомментировал итоги работы глава компании Владимир Чирахов, привлечение новых покупателей является приоритетной задачей группы.

Согласно данным компании, в третьем квартале 2017 года было открыто 29 новых магазинов сети «Детский мир». Общее число магазинов по состоянию на 30 сентября 2017 года составило 557. Общая торговая площадь Компании увеличилась на 18,4%, до 631 тыс. кв. м.

За девять месяцев 2017 года был открыт 41 новый магазин сети «Детский мир».

«Устойчивое финансовое положение компании и наличие качественных площадок позволили скорректировать ранее заявленный план территориальной экспансии: по итогам 2017 года «Детский мир» планирует открыть не менее 90 супермаркетов по сравнению с планировавшимся ранее открытием 70 магазинов», – отметил Владимир Чирахов.

Между тем, в сентябре 2017 года компания подписала предварительный договор аренды распределительного центра класса «А» площадью 46 тыс. кв. м на базе транспортно-логистического комплекса (ТЛК) «Южноуральский» в Челябинской области. Срок действия договора – 10 лет. В соответствии с его условиями арендуемая площадь может быть расширена до 82 тыс. кв. м. Начало эксплуатации нового логистического центра запланировано на второй квартал 2018 г.

Группа компаний «Детский мир» – российский оператор розничной торговли детскими товарами. Группа объединяет национальную розничную сеть магазинов «Детский мир», сеть магазинов ELC, интернет-магазины «Детский мир» и ELC. По данным на 30 сентября 2017 года сеть магазинов «Детский мир» представлена 516 магазинами в России и Казахстане, расположенными в 183 городах России и 8 городах Казахстана, сеть ELC представлена 41 магазином в России. Совокупная торговая площадь магазинов группы – 631 тыс. кв.