20.12.2016 07:13

ГК «Детский мир» запускает новогоднюю промо-кампанию совместно с Nickelodeon Viacom Consumer Products (NVCP) при поддержке Mattel, говорится в сообщении ритейлера.

Партнерская промо-акция продлится весь новогодний период. Новогодняя кампания будет включать стимулирующую скидку в размере 20% на лицензионную продукцию NVCP, представленную в категории «Игрушки» компанией Mattel.

От NVCP сотрудничество с группой будет развивать лицензионное поздразделение. Акция направлена на увеличение узнаваемости собственного бренда NVCP и стимулирование продаж лицензионной продукции.

Для масштабной поддержки промо-кампании в 197 розничных магазинах сети «Детский мир» будет использовано брендированное POS-оформление — специальная промо-паллета с лицензионным товаром NVCP, участвующим в акции.

Nickelodeon Viacom Consumer Products (NVCP) — лицензионное подразделение международной медиа-группы Viacom, владеет предприятием в сфере лицензирования и осуществляет выпуск фирменных товаров для брендов Nickelodeon, MTV, Paramount Pictures и Comedy Central.

ГК «Детский мир» — российский розничный оператор торговли детскими товарами. В настоящее время группа объединяет сеть магазинов «Детский мир» и розничную сеть ELC (Early Learning Center — Центр раннего развития). На 1 ноября 2016 года в состав группы входят 428 магазинов «Детский мир» в 161 городе России и Казахстана, 45 магазинов ELC. Торговая площадь магазинов сети «Детский мир» составляет 539 тыс. кв. м, ELC — 6 тыс. кв. м. Основным акционером компании является ПАО АФК «Система».

Группа компаний Mattel является производителем игрушек. В портфолио входят такие популярные бренды, как Barbie, Hot Wheels, Monster-High, American Girl, Thomas & Friends.

Штаб-квартира Mattel располагается в Эль Сегундо, Калифорния. Численность компании насчитывает около 30 тыс.человек в более чем 40 странах мира. Операционная прибыль в 2016 году составила 317,4 млн долларов.