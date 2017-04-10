Детский мир объявил операционные результаты за 1 квартал 2017 года

10.04.2017 10:36

Группа компаний «Детский мир» объявила ключевые операционные показатели 1 квартала 2017 года, сообщается в официальном пресс-релизе.

Объем консолидированной неаудированной розничной выручки группы увеличился на 26,8% до 20,8 млрд руб. по сравнению с 16,4 млрд руб. в 1-м квартале 2016 года, сопоставимые продажи сети магазинов «Детский мир» в России, исчисленные в принятой методологии, увеличились на 11,2%, в т.ч. сопоставимый рост числа чеков составил 13,3% при снижении сопоставимого размера среднего чека на 1,9%.

Владимир Чирахов, генеральный директор ПАО «Детский мир» по этому поводу заявил следующее: «Существенный рост выручки был обеспечен в основном ростом загрузки магазинов, открытых в 2016 и 2015 годах, а также увеличением сопоставимых продаж на 11,2% и двухзначным ростом сопоставимого количества покупателей. В 2017 году Группа компаний «Детский мир» продолжит свое активное развитие: по итогам года мы планируем открыть не менее 70 новых супер- и гипермаркетов. Выход на публичный рынок капитала стал важным событием для Компании, получившим высокое признание со стороны инвестиционного международного сообщества. ГК «Детский мир» будет стремиться полностью реализовать потенциал своего легендарного бренда для достижения роста бизнеса в интересах акционеров».

Группа компаний «Детский мир» объединяет национальную розничную сеть магазинов «Детский мир», сеть магазинов «ELC», интернет-магазины «Детский мир» и «ELC». По данным на 31 декабря 2016 года сеть магазинов «Детский мир» представлена 480 магазинами в России и Казахстане, расположенными в 171 городе России и 7 городах Казахстана, сеть «ELC» представлена 45 магазинами в России. Совокупная торговая площадь магазинов группы – 596 тыс. кв. метров.