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«Детский мир» открыл 22 игровые комнаты в детских больницах Волгограда и Чебоксар

18.04.2017  06:51

ГК «Детский мир» открыл целый ряд игровых комнат в медицинских учреждениях Волгограда и Чебоксар, в которых проходят длительное лечение дети.

Как говорится в сообщении ритейлера детских товаров, на прошлой неделе были открыты открыла 10 игровых комнат в городе Чебоксары - в Республиканской детской клинической больнице и 1 игровую комнату – в Городской детской больнице №3. Затраты на открытие игровых комнат в городе превысили 1 млн рублей. В ближайшие месяцы в детской больнице №3 откроется еще 2 игровые комнаты.

Также состоялось открытие 11 игровых комнат в медицинских учреждениях Волгограда: в Волгоградском детском противотуберкулезном санатории и Детском отделении Волгоградского областного клинического хосписа. Затраты на открытие игровых комнат в Волгограде составили 750 тыс. рублей.

С момента старта проекта в 2013 году группа открыла 198 игровых комнат в десятках городах страны. В 2017 году реализация проекта «Операция «Игрушки» будет продолжена, подчеркивают в компании.

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