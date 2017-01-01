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«Детский мир» открыл четыре игровые в детском санатории в Рязанской области стоимостью 500 тыс. рублей

16.11.2017  07:11

Благотворительный фонд ГК «Детский мир» открыл новые игровые комнаты в детском санатории Рязанской области, где проходят длительное лечение дети.

Как говорится в сообщении компании, затраты на открытие игровых комнат в Рязанском детском санатории памяти В.И. Ленина в поселке Давыдово района Солотча превысили 500 тыс. рублей. Открытие игровых предусмотрено проектом «Операция «Игрушки».

С момента старта проекта в 2013 году благотворительный фонд «Детский мир» открыл 264 игровые комнаты в десятках городах страны.

Группа компаний «Детский мир» – российский оператор розничной торговли детскими товарами. Группа объединяет национальную розничную сеть магазинов «Детский мир», сеть магазинов ELC, интернет-магазины «Детский мир» и ELC. По данным на 30 сентября 2017 года сеть магазинов «Детский мир» представлена 516 магазинами в России и Казахстане, расположенными в 183 городах России и 8 городах Казахстана, сеть ELC представлена 41 магазином в России. Совокупная торговая площадь магазинов группы – 631 тыс. кв. 

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