12.05.2017 07:03

ГК «Детский мир» заявила об открытии игровых комнат в медицинских учреждениях Ульяновска. Как говорится в сообщении ритейлера, проектом занимается благотворительный фонд группы компаний.

Так, семь игровых комнат начали работать в Детской городской клинической больнице и еще две - в хирургическом отделении Ульяновской областной детской клинической больницы. Затраты благотворительного фонда «Детский мир» на открытие игровых комнат в городе превысили 1 млн рублей.

Как напоминают в компании, с начала проекта в 2013 году благотворительный фонд «Детский мир» открыл 209 игровых комнат в десятках городах страны. Игровые комнаты также распахнули свои двери в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Казани, Смоленске, Туле, Ростове-на-Дону, Перми, Иванове, Нальчике, Пскове, Ярославле, Томске, Брянске, Кургане, Петрозаводске, Рязани, Смоленске, Владимирской области, Иванове, Твери, Волгограде, Дзержинске, Чебоксар.

Благотворительный фонд «Детский мир» основан в 2004 году для реализации социальных проектов ГК «Детский мир». В 2016 году общий объем оказанной помощи составил 147 млн рублей.