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«Детский мир» открыл игровые комнаты в детской больнице Ростова-на-Дону

29.03.2017  07:10

Ритейлер детских товаров «Детский мир» в рамках проекта «Операция «Игрушки» открыл игровые комнаты в детской больнице Ростова-на-Дону, говорится в сообщении компании.

Так, начали работу две игровые комнаты начали работать в детской городской больнице №2 г. Ростова-на-Дону, также ритейлер решил оборудовать в больнице и кабинет логопеда.

Благотворительный фонд «Детский мир» открывает игровые комнаты с 2013 года. «За это время мы открыли девять игровых комнат в Ростове-на-Дону, помимо детской городской больницы - в Областной детской больнице и Детском противотуберкулезном санатории, - отметила начальник управления по внешним и внутренним коммуникациям ГК «Детский мир» Надежда Киселева.

С 2013 года «Детский мир» открыл 176 игровых комнат в десятках городах страны. В 2017 году реализация проекта «Операция «Игрушки» будет продолжена.

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