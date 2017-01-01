«Детский мир» открыл новые магазины в России и Казахстане

Группа компаний «Детский мир» сообщает об открытии новых супермаркетов в Москве, Нижнем Новгороде, Майкопе и Атырау.

Новый столичный «Детский мир» площадью 1000 кв. м. расположился в ТРЦ «Бутово Молл» (пос. Воскресенское, Чечерский пр., 51). Супермаркет стал 157-м торговым объектом сети в Московском регионе.

В Нижнем Новгороде магазин открылся в ТЦ «Мещера» (Волжская набережная, д. 14). Торговая площадь – 1000 кв. м. Супермаркет стал седьмым торговым объектом сети в городе.

Майкопский «Детский мир» распахнул свои двери в ТЦ «Столица» (ул. Краснооктябрьская, д. 36). Торговая площадь – 1000 кв. м. Супермаркет стал первым торговым объектом сети в городе.

В Атырау (Республика Казахстан) магазин расположился в ТЦ Baizaar (ул. Кулманова, д. 111). Супермаркет стал первым торговым объектом сети в городе. С учетом нового магазина сеть насчитывает 17 супермаркетов в 10 городах республики Казахстан.

Группа компаний «Детский мир» (тикер на Московской фондовой бирже — DSKY) — крупнейший в России оператор розничной торговли детскими товарами. Группа компаний объединяет национальную розничную сеть магазинов «Детский мир», сеть магазинов ELC, интернет-магазины «Детский мир» и ELC. По данным на 30 сентября 2017 года сеть магазинов «Детский мир» представлена 516 магазинами в России и Казахстане, расположенными в 183 городах России и восьми городах Казахстана, сеть ELC представлена 41 магазином в России. Совокупная торговая площадь магазинов группы — 631 тыс. кв. м.

Фотография предоставлена компанией.