14.12.2016 07:17

ГК «Детский мир» открыла сразу пять новых магазинов в России и Казахстане, говорится в сообщении ритейлера.

Расширение торговой сети, подчеркивают в группе, продолжает принятую ранее стратегию расширения.

Магазины начали работать:

г. Уральск (Казахстан)

ТЦ City Center (просп. Евразия, 101). Торговая площадь — 900 кв. м. Магазин стал первым торговым объектом сети в городе и 11-м в Казахстане. Магазины компании также работают в Астане, Алма-ате, Шымкенте, Актобе, Костанае.

г. Раменское, Московская область

ТЦ «Мебель Холл» (ул. Чугунова, д. 15б). Торговая площадь — 1000 кв. м. Супермаркет стал первым торговым объектом в городе и 134 в Московском регионе.

г. Казань

ТРЦ «Горки Парк» (ул. Рихарда Зорге, 11б). Торговая площадь — 1000 кв. м. Магазин стал пятым торговым объектом сети в городе.

г. Орел

ТМЦ «Гринн» (Кромское шоссе, д. 4). Торговая площадь — 1000 кв. м. Магазин стал вторым торговым объектом сети в городе.

г. Березники (Пермский край)

ТЦ «Оранж Молл» (ул. Пятилетки, д. 150). Торговая площадь — 1100 кв. м. Магазин стал первым торговым объектом сети в городе.

Таким образом, на сегодняшний день сеть «Детский мир» насчитывает 449 супер- и гипермаркетов в 171 городе России и Казахстана. Совокупная торговая площадь всех магазинов сети — 562 тыс. кв. м.

Группа компаний «Детский мир» — российский оператор торговли детскими товарами. В настоящее время группа объединяет национальные розничные сети магазинов «Детский мир» и «ELC — Центр раннего развития». Сеть магазинов «Детский мир» состоит из 449 форматных супер- и гипермаркетов в 171 городе России и Казахстана, розничная сеть ELC включает 44 магазина. Торговая площадь магазинов сети «Детский мир» — 562 тыс. кв. м, ELC — 6 тыс. кв. м. По итогам 2015 года выручка компании составила 60,5 млрд руб., чистая прибыль — 1 млрд руб. Управляющая компания группы — ПАО «Детский мир», основным акционером которой является АФК «Система».