Группа компаний «Детский мир» сообщает об открытии нового магазина сети в подмосковном городе Королеве.

Супермаркет «Детский мир» открылся в торговом центре «Золотые ворота» по адресу: ул. Пионерская, дом 19/29. Торговая площадь магазина составляет 998 кв. м. Магазин стал третьим торговым объектом сети в городе.

В сети «Детский мир» представлен широкий ассортимент товаров для детей от 0 до 12 лет: одежда и обувь, товары и питание для новорожденных, игрушки для мальчиков и девочек, товары для раннего и школьного развития детей и подростков.

Группа компаний «Детский мир» (тикер на Московской фондовой бирже – DSKY) – крупнейший в России оператор розничной торговли детскими товарами. Группа компаний объединяет национальную розничную сеть магазинов «Детский мир», сеть магазинов ELC, интернет-магазины «Детский мир» и ELC. По данным на 31 декабря 2016 года сеть магазинов «Детский мир» представлена 480 магазинами в России и Казахстане, расположенными в 171 городе России и 7 городах Казахстана, сеть ELC представлена 45 магазинами в России. Совокупная торговая площадь магазинов группы – 596 тыс. кв.

В соответствии с аудированными данными по МСФО, за 2016 г. выручка Группы компаний составила 79,5 млрд руб., показатель скорректированная EBITDA составил 8,2 млрд руб., а показатель скорректированная прибыль за год составил 3,8 млрд руб. Акционеры компании: ПАО «АФК «Система» - 52,10%; Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) - 14,03%; остальные акционеры, владеющие менее 5% акций - 33,87%.

Фотография предоставлена компанией.