Группа компаний «Детский мир» сообщает об открытии нового супермаркета в Чеченской республике.

Магазин распахнул свои двери для покупателей в городе Гудермесе в торговом центре «Мега Сити» (пер. Хатаева, д. 7а). Его торговая площадь – 900 кв. м.

«В Чеченской республике отмечается высокий уровень рождаемости, растет потребность населения в качественных детских товарах по доступным ценам. Новый супермаркет «Детский мир» стал первым торговым объектом сети в Гудермесе и вторым – в Чеченской республике. Первый магазин сети в республике открылся в Грозном в октябре 2016 года. Приходя в новые города, мы не только создаем новые рабочие места, но и берем под свою опеку местные детские социальные учреждения», - рассказала Надежда Киселева, начальник Управления по внешним и внутренним коммуникациям Группы компаний «Детский мир».

«Детский мир» – крупнейшая торговая сеть детских товаров на территории России, бренд с 70-летней историей. Здесь представлен широкий ассортимент товаров для детей от 0 до 12 лет: одежда и обувь, товары и питание для новорожденных, игрушки для мальчиков и девочек, товары для раннего и школьного развития детей и подростков.

Группа компаний «Детский мир» (тикер на Московской фондовой бирже – DSKY) – крупнейший в России оператор розничной торговли детскими товарами. Группа Компаний объединяет национальную розничную сеть магазинов «Детский мир», сеть магазинов «ELC», интернет-магазины «Детский мир» и ELC. По данным на 30 июня 2017 года сеть магазинов «Детский мир» представлена 488 магазинами в России и Казахстане, расположенными в 173 городах России и 8 городах Казахстана, сеть ELC представлена 40 магазинами в России. Совокупная торговая площадь магазинов группы – 604 тыс. кв.

В соответствии с аудированными данными по МСФО, за 2016 г. выручка Группы Компаний составила 79,5 млрд руб., показатель скорректированная EBITDA составил 8,2 млрд руб., а показатель скорректированная прибыль за год составил 3,8 млрд руб.

Акционеры Компании: ПАО «АФК «Система» - 52,10%; Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) - 14,03%; остальные акционеры, владеющие менее 5% акций - 33,87%.

Фотография предоставлена компанией.