20.10.2017 07:12

Благотворительный фонд ГК «Детский мир» отправил в Республику Алтай помощь для детей с трудной судьбой на 12 млн рублей.

Как говорится в сообщении ритейлера, в так называемые гуманитарные посылки, в том числе, войдут одежда, обувь и игрушки.

«Второй год подряд у нас в Республике Алтай проходит благотворительный фестиваль «Солоны», и вновь мы получаем щедрые подарки – тонны гуманитарного груза: одежды, игрушек, канцелярских товаров и многого другого, что принесет радость нашим ребятишкам, позволит им почувствовать себя более счастливыми и защищенными, испытать яркие эмоции. Ваша помощь неоценима, и мы будем рады дальнейшему развитию наших дружеских отношений», - отметил глава региона Александр Бердников.

Гуманитарные «посылки» Благотворительным фондом «Детский мир» будут доставлены нуждающимся семьям Горно-Алтайска и 11-ти районов республики.

Благотворительный фонд «Детский мир» основан в 2004 году для реализации социальных проектов ГК «Детский мир». Основная задача фонда – оказание помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Реализуя социальные и благотворительные проекты, фонд оказывает поддержку детям с тяжелыми заболеваниями, улучшает условия проживания детей в социальных учреждениях, повышает уровень социализации и раскрывает творческий потенциал маленьких россиян. В 2016 году общий объем оказанной помощи составил 147 млн рублей.