12.04.2017 07:12

ГК «Детский мир» стала крупнейшим продавцом детских товаров в онлайн-торговле по итогам 2016 года, говорится в сообщении ритейлера. Рейтинг топ-100 E-Commerce Index был составлен аналитической компанией Data Insight.

Согласно результатам исследования, интернет-магазин сети стал крупнейшим специализированным продавцом детских товаров в онлайн-сегменте по итогам 2016 года, оставив позади себя лидеров 2015 года. При этом в целом в рейтинге ьлп-100 крупнейших онлайн-проектов страны интернет-магазин занял 39-е место, поднявшись на 29 пунктов.

Две из девяти номинаций премии в достижениях интернет-магазинов также принадлежат сети: интернет-магазин стал победителем в номинациях «Лидер роста: развитие» за наиболее высокий прирост выручки и «Лидер роста: конверсия» за выполнение максимального числа заказов из трафика.