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«Детский мир» по итогам 2016 года подтвердил позиции крупнейшего продавца детских товаров РФ в онлайн-торговле
12.04.2017 07:12
ГК «Детский мир» стала крупнейшим продавцом детских товаров в онлайн-торговле по итогам 2016 года, говорится в сообщении ритейлера. Рейтинг топ-100 E-Commerce Index был составлен аналитической компанией Data Insight.
Согласно результатам исследования, интернет-магазин сети стал крупнейшим специализированным продавцом детских товаров в онлайн-сегменте по итогам 2016 года, оставив позади себя лидеров 2015 года. При этом в целом в рейтинге ьлп-100 крупнейших онлайн-проектов страны интернет-магазин занял 39-е место, поднявшись на 29 пунктов.
Две из девяти номинаций премии в достижениях интернет-магазинов также принадлежат сети: интернет-магазин стал победителем в номинациях «Лидер роста: развитие» за наиболее высокий прирост выручки и «Лидер роста: конверсия» за выполнение максимального числа заказов из трафика.
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