13.12.2016 07:12

Торгово-промышленная палата РФ подвела итоги исследования российского рынка государственных и корпоративных закупок. Как говорится в сообщении ГК «Детский мир», ритейлер признан экспертами одной из компаний с наиболее открытыми процедурами проведения закупок.

Проект «Национальный рейтинг прозрачности закупок» предполагал проверку бизнеса на открытость и прозрачность корпоративных процедур для партнеров и делового сообщества.

Информация о проводимых закупках размещается на корпоративном сайте компании в свободном доступе, у группы открытая и понятная процедура отбора контрагентов, что было дополнительно подтверждено экспертами в ходе подведения итогов рейтинга, рассказала Надежда Киселева, начальник управления по внешним и внутренним коммуникациям «Детского мира».

Проект «Национальный рейтинг прозрачности закупок» является независимым негосударственным исследовательским центром, специализирующимся в области мониторинга рынка государственных и корпоративных закупок на предмет прозрачности и гарантии соблюдения законодательства.

ГК «Детский мир» — российский оператор торговли детскими товарами. В настоящее время группа объединяет национальные розничные сети магазинов «Детский мир» и «ELC — Центр раннего развития». На 9 декабря 2016 г. сеть магазинов «Детский мир» состоит из 449 форматных супер- и гипермаркетов в 171 городе России и Казахстана, розничная сеть ELC включает 44 магазина. Торговая площадь магазинов сети «Детский мир» — 562 тыс. кв. м, ELC — 6 тыс. кв. м. По итогам 2015 года выручка компании составила 60,5 млрд руб., чистая прибыль — 1 млрд руб. Управляющая компания группы — ПАО «Детский мир», основным акционером которой является АФК «Система».