13.03.2017 07:17

ГК «Детский мир» стал победителем в двух номинациях профессиональной премии «Золотой медвежонок».

Как говорится в сообщении ритейлера, лучшими товарами для детей, предлагаемыми сетью, в частности, признана коллекция обуви собственной торговой марки BabyGo. Второй номинацией, победителем в которой стал «Детский мир», является «Зал славы».

Финалисты конкурса определялись экспертным советом более чем в 20 номинациях, в двух из которых победителем была признана группа «Детский мир». Церемония награждения победителей состоялась в Совете Федерации национально премии «Золотой медвежонок».

Группа компаний «Детский мир» - российский оператор торговли детскими товарами. В настоящее время объединяет национальные розничные сети магазинов «Детский мир» и «ELC - Центр раннего развития». Сеть магазинов «Детский мир» состоит из 482 форматных супер- и гипермаркетов в 179 городах России и Казахстана, розничная сеть ELC включает 45 магазинов. Торговая площадь магазинов сети «Детский мир» составляет 594 тыс. кв. м., ELC – 5 тыс. кв. м. По итогам 2015 года выручка компании составила 60,5 млрд руб., чистая прибыль – 1 млрд руб. Управляющая компания группы – ПАО «Детский мир», основным акционером которой является АФК «Система».