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«Детский мир» продолжит развитие в Казахстане

10.03.2017  07:16

Рынок Казахстана остается перспективным направлением развития сети «Детский мир», говорится в сообщении компании.

Как сообщил ритейлер, по итогам 2016 года рост сопоставимых продаж региона (like-for-like) составил 35% в тенге. В наступившем году развитие сети в этой стране продолжится.

В прошлом году сеть расширилась на пять новых магазинов, первые супермаркеты появились в Актобе, Кустанае, Уральске. Таким образом, розничная сеть «Детский мир» в Казахстане представлена в семи городах (Алма-Ата, Астана, Актобе, Караганда, Кустанай, Уральск, Чимкент) и насчитывает 12 магазинов.

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