24.03.2017 07:14

Уже в первой декаде апреля ритейлер «Детский мир» намерен провести сбор заявок на бонды на 3 млрд рублей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник на банковском рынке.

Группа компаний намерена предложить инвесторам облигации серии БО-04 объемом 3 млрд рублей. Ориентир ставки первого купона будет определен позднее. По 7-летним бумагам предусмотрена 3-х летняя оферта. Номинал бумаг - 1 тыс.рублей.

По словам начальника управления по внешним и внутренним коммуникациям ГК «Детский мир» Надежды Киселевой, оновная цель размещения планируемого облигационного займа - рефинансирование текущего кредитного портфеля для повышения эффективности бизнеса. Ориентир по ставкам купона будет объявлен позднее. Размещение дополнительных выпусков облигаций будет зависеть от рыночной конъюнктуры и потребности бизнеса ГК «Детский мир» Надежда Киселева.

В настоящее время в обращении облигаций компании нет. Дебютный выпуск на 1,15 млрд рублей был погашен в мае 2015 года.

Группа компаний «Детский мир» (тикер на Московской фондовой бирже – DSKY) – российский оператор розничной торговли детскими товарами. Группа объединяет национальную розничную сеть магазинов «Детский мир», сеть магазинов ELC, интернет-магазины «Детский мир» и ELC. По данным на 31 декабря 2016 года сеть магазинов «Детский мир» представлена 480 магазинами в России и Казахстане, расположенными в 171 городе России и 7 городах Казахстана, сеть ELC представлена 45 магазинами в России. Совокупная торговая площадь магазинов группы – 596 тыс. кв. В соответствии с аудированными данными по МСФО, за 2016 г. выручка ритейлера составила 79,5 млрд руб., показатель скорректированная EBITDA составил 8,2 млрд руб., а показатель скорректированная прибыль за год составил 3,8 млрд руб. Акционеры компании: АФК «Система» - 52,10%; Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) - 14,03%; остальные акционеры, владеющие менее 5% акций - 33,87%.