Группа компаний «Детский мир» сообщает об открытии новых супермаркетов в Краснодаре, Томске и Орске.

Компания «Детский мир» открыла три новых магазина сети:

г. Краснодар. ТЦ «Центр города» (ул. Красная, д. 176). Торговая площадь – 1000 кв. м. Супермаркет стал пятым торговым объектом сети в городе.

г. Томск. ТЦ «Смайл Сити» (ул. Котовского, 19/1). Торговая площадь – 1000 кв. м. Супермаркет стал третьим торговым объектом сети в городе.

г. Орск. ТЦ «Северный» (ул. Пацаева, д. 21, корп. 3). Торговая площадь – 1000 кв. м. Супермаркет стал вторым торговым объектом сети в городе.

В сети «Детский мир» представлен широкий ассортимент товаров для детей от 0 до 12 лет: одежда и обувь, товары и питание для новорожденных, игрушки для мальчиков и девочек, товары для раннего и школьного развития детей и подростков.

Группа компаний «Детский мир» (тикер на Московской фондовой бирже – DSKY) – крупнейший в России оператор розничной торговли детскими товарами. Группа компаний объединяет национальную розничную сеть магазинов «Детский мир», сеть магазинов ELC, интернет-магазины «Детский мир» и ELC. По данным на 30 июня 2017 года сеть магазинов «Детский мир» представлена 488 магазинами в России и Казахстане, расположенными в 173 городах России и 8 городах Казахстана, сеть ELC представлена 40 магазинами в России. Совокупная торговая площадь магазинов группы – 604 тыс. кв.

Фотография предоставлена компанией.