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«Детский мир» рассматривает возможность выхода на рынки Индии и Армении

14.03.2017  07:15

«Детский мир» изучает перспективы выхода на рынки Индии и Армении. Об этом заявил председатель совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков в интервью телеканалу «Россия 24».

«Сегодня мы примериваемся к рынку в Индии, – отметил топ-менеджер ритейлера. – Мы изучаем, как там идет интернет-торговля, другая наша структура занимается разработкой и дизайном одежды совместно с индийской Tata Group».

Интересен компании также рынок соседней страны. «Смотрим на Армению, смотрим возможности покупки уже сетей детских товаров в других странах. Я не хотел бы сейчас озвучивать планы компании, мы хотим анонсировать только то, где уже твердо принято решение», - добавил он.

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