11.04.2017 07:14

ГК «Детский мир» закрыл книгу заявок по выпуску биржевых облигаций серии БО-04 общей номинальной стоимостью 3 млрд рублей, само размещение бумаг состоялось 7 апреля.

Как говорится в сообщении ритейлера, первоначальный ориентир по ставке купона составил 9,85 – 10,10% годовых. В ходе маркетинга спрос значительно превысил объем предложения, позволив дважды пересмотреть ценовой диапазон в сторону понижения с первоначального уровня до 9,50 – 9,55% годовых, подчеркивают в компании.

В результате книга заявок была закрыта по нижней границе диапазона с переподпиской более чем в 2 раза. В процессе бук-билдинга поступило более чем 50 заявок от широкого круга инвесторов общим объемом более 12 млрд рублей.

Итоговая ставка купона составила 9,50% годовых, что ниже ключевой ставки Банка России и эквивалентно спреду к ОФЗ в размере 150 – 160 б.п., что является рекордом для размещений эмитентов категории single-В.

Как отметила финансовый директор компании «Детский мир» Анна Гарманова, средства, полученные от планируемого размещения, будут направлены на рефинансирование текущего кредитного портфеля с целью его диверсификации и оптимизации стоимости.