18.01.2017 07:25

ГК «Детский мир» распространила сообщение, согласно которому компания намерена провести первичное публичное предложение обыкновенных акций инвесторам на рынке.

в рамках предложения будут предложены исключительно существующие акции. Акционерами выступают ПАО АФК «Система» (далее – «Система»), Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) через инвестиционные компании Floette Holdings Limited и Exarzo Holdings Limited, а также некоторые представители менеджмента компании и АФК «Система».

«Система», подчеркивается в сообщении, намерена сохранить стратегический контроль над деятельностью компании в среднесрочном периоде, оставаясь владельцем ее контрольного пакета акций.

Акции допущены к торгам на Московской Бирже и включены в третий уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам, под тикером DSKY. Компания подала также заявление о переводе акций в первый уровень по итогам размещения акций и при условии выполнения требования к минимальному количеству акций в свободном обращении (free-float) в размере 10%.

«За последние несколько лет «Детский мир» сформировал превосходную репутацию среди российских потребителей и в отрасли в целом, продемонстрировал успешный рост и стратегию эффективности. Компания также успешно выполнила программу внутренней трансформации под руководством высококвалифицированной команды менеджмента и благодаря сильной поддержке акционеров. Теперь «Детский мир» готов повысить уровень своей финансовой независимости, чтобы в полной мере воспользоваться благоприятными факторами в отрасли и возможностями на международных рынках. Запланированное IPO является важным шагом для компании на пути расширения деятельности и роста. РКИФ гордится возможностью быть акционером компании и продолжит поддерживать ее стратегические инициативы», – прокомментировал размещение акций президент и со-генеральный директор Российско-китайского инвестиционного фонда Бин Ху.