24.10.2017 07:11

ГК «Детский мир» продолжает развитие торговой сети в российских регионах. Ритейлер, говорится в сообщении компании, открыл сразу три новых супермаркета – в Краснодаре, Томске и Орске.

Новые магазины начали работу в городах:

Краснодар - ТЦ «Центр города» (ул. Красная, д. 176). Торговая площадь – 1000 кв. м. Супермаркет стал пятым торговым объектом сети в городе.

Томск - ТЦ «Смайл Сити» (ул. Котовского, 19/1). Торговая площадь – 1000 кв. м. Супермаркет стал третьим торговым объектом сети в городе.

Орск - ТЦ «Северный» (ул. Пацаева, д. 21, корп. 3). Торговая площадь – 1000 кв. м. Супермаркет стал вторым торговым объектом сети в городе.

Группа компаний «Детский мир» – российский оператор розничной торговли детскими товарами. Группа компаний объединяет национальную розничную сеть магазинов «Детский мир», сеть магазинов ELC, интернет-магазины «Детский мир» и ELC. По данным на 30 июня 2017 года сеть магазинов «Детский мир» представлена 488 магазинами в России и Казахстане, расположенными в 173 городах России и 8 городах Казахстана, сеть «ELC» представлена 40 магазинами в России. Совокупная торговая площадь магазинов группы – 604 тыс. кв.