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«Детский мир» открыл три новых магазина – в Краснодаре, Томске и Орске

24.10.2017  07:11

ГК «Детский мир» продолжает развитие торговой сети в российских регионах. Ритейлер, говорится в сообщении компании, открыл сразу три новых супермаркета – в Краснодаре, Томске и Орске.

Новые магазины начали работу в городах:

  • Краснодар - ТЦ «Центр города» (ул. Красная, д. 176). Торговая площадь – 1000 кв. м. Супермаркет стал пятым торговым объектом сети в городе.
  • Томск - ТЦ «Смайл Сити» (ул. Котовского, 19/1). Торговая площадь – 1000 кв. м. Супермаркет стал третьим торговым объектом сети в городе.
  • Орск - ТЦ «Северный» (ул. Пацаева, д. 21, корп. 3). Торговая площадь – 1000 кв. м. Супермаркет стал вторым торговым объектом сети в городе.

Группа компаний «Детский мир» – российский оператор розничной торговли детскими товарами. Группа компаний объединяет национальную розничную сеть магазинов «Детский мир», сеть магазинов ELC, интернет-магазины «Детский мир» и ELC. По данным на 30 июня 2017 года сеть магазинов «Детский мир» представлена 488 магазинами в России и Казахстане, расположенными в 173 городах России и 8 городах Казахстана, сеть «ELC» представлена 40 магазинами в России. Совокупная торговая площадь магазинов группы – 604 тыс. кв. 

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