03.10.2017 06:50

Впервые топ-менеджмент ГК «Детский мир» был отмечен сразу в девяти номинациях рейтинга Ассоциации менеджеров России и ИД «Коммерсантъ». Более того: как говорится в сообщении ритейлера, он стал единственной компанией сектора, руководители которой вошли в рейтинг ведущих российских менеджеров страны.

В число лучших российских управленцев вошли генеральный директор группы Владимир Чирахов, заместитель генерального директора по операционной деятельности Фарид Камалов, финансовый директор Анна Гарманова, коммерческий директор по направлению «Одежда и обувь» Мария Володина, директор департамента логистики Вячеслав Михненко, директор департамента по управлению персоналом Анастасия Ярошевская, директор департамента маркетинга Татьяна Мудрецова, директор юридического департамента Сергей Беллевич, начальник управления по внешним и внутренним коммуникациям Надежда Киселева.

В основе методологии построения рейтинга лежит принцип «лучшие выбирают лучших»: топ-менеджеры оценивают топ-менеджеров, функциональные управленцы оценивают функциональных управленцев. Подобный принцип позволяет получить максимально объективную оценку профессиональной репутации коллег.

Группа компаний «Детский мир» – российский оператор розничной торговли детскими товарами. Группа Компаний объединяет национальную розничную сеть магазинов «Детский мир», сеть магазинов «ELC», интернет-магазины «Детский мир» и ELC. По данным на 30 июня 2017 года сеть магазинов «Детский мир» представлена 488 магазинами в России и Казахстане, расположенными в 173 городах России и 8 городах Казахстана, сеть ELC представлена 40 магазинами в России. Совокупная торговая площадь магазинов группы – 604 тыс. кв.