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«Детский мир» сузил коридор цен на IPO

08.02.2017  07:26

Коридор цены публичного размещения акций «Детского мира» сузился до 85-90 руб. за бумагу по сравнению с первоначальных 85-105 руб., передает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Закрытие книги заявок планируется 7 февраля, определение цены IPO будет 8 февраля, торги на Московской бирже начнутся 10 февраля, при этом книга заявок уже полностью подписана в рамках этого диапазона.

В ходе IPO ритейлер намерен продать до 247,9 млн акций, и в соответствии с новым ценовым диапазоном стоимость предложения оценивается в 21,1-22,3 млрд руб.

АФК «Система» (владеет 72,57% акций) намерена в среднесрочном периоде сохранить контрольный пакет акций «Детского мира». 

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