04.10.2017 07:16

ГК «Детский мир» продолжает активно развивать свою розничную сеть в регионах. Как говорится в сообщении ритейлера, компания открыла сразу пять новых магазинов.

Так, супермаркеты начали работать в городах:

Ростов-на-Дону

ТЦ «Площадь» (пл. Толстого, д.6, корп. А). Торговая площадь – 1100 кв. м. Супермаркет стал седьмым торговым объектом сети в городе.

Темрюк (Краснодарский край)

ТЦ «Калейдоскоп» (ул. Р. Люксембург, 61). Торговая площадь – 1000 кв. м. Супермаркет стал первым торговым объектом сети в городе.

Одинцово (Московская область)

ТЦ «Манго» (9 мкр, ул. Белорусская, д. 5). Торговая площадь – 800 кв. м. Супермаркет стал третьим торговым объектом сети в городе.

Можайск (Московская область)

ТЦ «Антон» (ул. 1-я Железнодорожная, д. 43). Торговая площадь – 700 кв. м. Супермаркет стал первым торговым объектом сети в городе и 154 – в московском регионе.

Балаково (Саратовская область)

ТЦ «Грин Хаус» (ул. Трнавская, 24). Торговая площадь – 900 кв. м. Супермаркет стал вторым торговым объектом сети в городе.

Группа компаний «Детский мир» – российский оператор розничной торговли детскими товарами. Группа Компаний объединяет национальную розничную сеть магазинов «Детский мир», сеть магазинов «ELC», интернет-магазины «Детский мир» и ELC. По данным на 30 июня 2017 года сеть магазинов «Детский мир» представлена 488 магазинами в России и Казахстане, расположенными в 173 городах России и 8 городах Казахстана, сеть ELC представлена 40 магазинами в России. Совокупная торговая площадь магазинов группы – 604 тыс. кв.