10.05.2017 07:07

ГК «Детский мир» в 2017 году намерен открыть как минимум 70 новых магазинов, заявил глава ритейлера Владимир Чирахов, комментируя финансовые результаты компании.

«Детский мир» опубликовал неаудированные финансовые результаты по МСФО (IFRS) за первый квартал 2017 года, завершившийся 31 марта. Как говорится в документах группы, в отчетный период выручка интернет-магазина выросла почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – с 491 млн руб. до 900 млн руб.

По словам Владимира Чирахова, осуществление стратегии многоканальных продаж является приоритетным направлением и оказывает существенное влияние на развитие бизнеса сети. Так, одним из основных компонентов стратегии многоканальных продаж является «омни-ценообразование», которое было реализовано в 2016 году за счет снижения цен в наших офлайновых магазинах до уровня цен интернет-магазина, чтобы предлагать клиентам единое ценовое предложение.

Улучшения операционной эффективности продолжают играть ключевую роль в увеличении прибыльности бизнеса. Усилия менеджмента, направленные на дальнейшее повышение производительности труда и оптимизацию арендных платежей, позволили снизить коммерческие, административные и прочие операционные расходы в проценте от выручки на 3,0 п.п. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель скорректированная прибыль за период вырос на 34,4%.