15.03.2017 07:06

ГК «Детский мир» выпустила новую «рокерскую» коллекцию сезона «осень-зима 2017 – 2018», которую показал 12 марта 2017 года на Mercedes-Benz Fashion Week под названием «Рожденный быть рок-звездой».

Как говорится в сообщении компании, модели выполнены в различном стиле: «от популярных рок-групп 60-х и 70-х годов до смелых и неординарных решений сегодня». Дефиле моделей сопровождалось выступлением молодежной рок-группы Toucan Die, самым старшему участнику которой было 16 лет.

Дизайнеры отдали предпочтение как яркой цветовой палитре, так и классическим черно-белым тонам.

Фотографии предоставлены компанией.