15.03.2017 07:04

Компания DHL стала логистическим партнером недели моды Mercedes-Benz Fashion Week.

Как говорится в сообщении компании, DHL Exprеss выступит в качестве официального логистического партнера Fashion Futurum – международной конференции для профессионалов моды, которая состоится в рамках Mercedes Benz Fashion Week 16-17 марта в выставочном зале «Манеж».

Практическими знаниями о международной онлайн-торговле, трансграничной доставке и процессах экспорта эксперты DHL поделятся во время специального мастер-класса в рамках конференции Fashion Futurum «Экспорт товаров и онлайн-торговля в 21 веке: точки роста и дополнительные возможности», который пройдет 17 марта 2017 года.

По словам вице-президента DHL Express по продажам и маркетингу Анны Клинсковой, DHL поделится с индустрией моды практической информацией об экспортных операциях, чтобы помочь российскому fashion-рынку выйти на новые зарубежные рынки, наладить экспорт и покорить новые мировые подиумы.

Для транспортировки в сфере fashion-индустрии в DHL есть специальные решения, включающие особую упаковку, разработку оптимальных маршрутов движения и саму экспресс-доставку к определенному времени. Так, компания разработала целый ряд решений для доставки дизайнерской одежды. Это и сервис специальной упаковки fashion-товаров, и транспортировка дизайнерских коллекций для показов. Кроме того, совсем недавно более чем в 100 странах мира интернет-покупателям стала доступна опция «гибкой» доставки On Demand Delivery – премиум-сервис, когда клиент интернет-магазина может сам управлять доставкой в режиме онлайн и получать уведомления о процессе доставки максимально оперативно.

DHL также поддерживает молодых российских дизайнеров. С 2011 года компания DHL, совместно с Mercedes-Benz Fashion Week, провела уже 5 конкурсов начинающих дизайнеров. Это открытый конкурс для дизайнеров одежды, отличная возможность заявить о себе, получить от компании DHL грант на создание собственной коллекции и демонстрации ее на подиумах Mercedes-Benz Fashion Week Russia.