В преддверии праздника Halloween сеть магазинов «Дикая орхидея» выпустила лукбук, сообщает компания.

В основу нового лукбука от «Дикой орхидеи» легли истории о вампирах и легенды о призраках.

Компания «Дикая орхидея» была основана в 1993 году. В 2012 году из-за банкротства группа компаний «Дикая орхидея» была продана бывшему совладельцу сети «Лента» Дмитрию Костыгину и в настоящий момент принадлежит ООО «РозТех». «РозТех» — российский производитель женского нижнего белья и оператор сетей розничных магазинов под брендами «Дикая орхидея» (премиальный сегмент), «Бюстье» (средний сегмент), «Дефиле» (масс-маркет), «Гранд Дефиле» (магазины расширенного формата). Собственное производство было запущено в 2004 году, первый бренд компании называется Vendetta. Сейчас в магазинах представлены как собственные бренды, так и бренды других производителей.

Фотографии предоставлены компанией.