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Директор кинешемского предприятия «Ветка-Текстиль» возместил в бюджет 5,3 млн рублей

22.03.2017  23:51

По решению Кинешемского городского суда руководитель компании «Ветка-Текстиль» внес в бюджет 5,3 млн рублей налога на доходы физических лиц, сообщает пресс-служба прокуратуры Ивановской области.

Кинешемской городская прокуратура в 2016 году провела проверку в отношении директора предприятия «Ветка-Текстиль». Было установлено, что в период с 1 марта 2014 года по 31 декабря 2014 года компания не платила налог на доходы физических лиц. При этом руководитель освобожден от уголовной ответственности за совершение преступления по ч. 1 ст.199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента).

Решением Кинешемского городского суда Ивановской области сумма неуплаченного налога в размере 5,3 млн рублей взыскана с директора «Ветка-Текстиль» и внесена в бюджет.

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