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Директор по развитию ТМ Choupette награждена премией «Золотой медвежонок»
07.03.2017 00:18
В номинации «Лучший руководитель года» премии «Золотой медвежонок» награду получила директор по развитию ТМ Choupette, сообщает пресс-служба компании.
Марка Choupette получила четвертую премию «Золотой медвежонок». За три года компания награждалась за лучшую школьную форму, франчайзинговую сеть и коллекцию для новорожденных. В этот раз была отмечена директор по развитию ТМ Choupette Анастасия Василькова в номинации «Лучший руководитель года».
Напомним, премия «Золотой медвежонок» учреждена Ассоциацией предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) в 2010 году для стимулирования производства качественных товаров для детей и поощрения их производителей, а также для пропаганды наиболее значимых событий и явлений, обусловленных профессионализмом и мастерством в менеджменте, разработке и производстве продукции, оказании услуг для детей.
Марка Choupette производится в России. Компания специализируется на нарядной и повседневной одежде премиум-класса для детей от 0 до 8 лет, а также школьной форме для детей до 14 лет.
Фотография с сайта компании.
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