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Дизайнер Юлия Иванова представит новую коллекцию на подиуме Mercedes-Benz Fashion Week Russia
11.10.2017 10:30
Показ весенне-летней коллекции L`AIRte от бренда Ivanova состоится 22 октября в ЦВЗ «Манеж», сообщается в пресс-релизе Модного дома.
L`AIRte – название коллекции дизайнера – «собирательный образ подвижной свободной воздушной стихии, которая может дарить ощущение гармонии и полета, изменять цвет и настроение, делать мир шире и объемнее».
Коллекция L`AIRte представляет «собой процесс трансформации человеческих чувств и представлений о природной красоте и городской эстетике в моду».
Музыкальное настроение показа будет создавать #Mulermanband - коллектив профессиональных уличных музыкантов.
Ivanova – бренд женской одежды и аксессуаров, уже около 10 лет производящий небольшие сезонные коллекции и качественные модели для продажи в ЮФО.
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