Показ весенне-летней коллекции L`AIRte от бренда Ivanova состоится 22 октября в ЦВЗ «Манеж», сообщается в пресс-релизе Модного дома.

L`AIRte – название коллекции дизайнера – «собирательный образ подвижной свободной воздушной стихии, которая может дарить ощущение гармонии и полета, изменять цвет и настроение, делать мир шире и объемнее».

Коллекция L`AIRte представляет «собой процесс трансформации человеческих чувств и представлений о природной красоте и городской эстетике в моду».

Музыкальное настроение показа будет создавать #Mulermanband - коллектив профессиональных уличных музыкантов.