Закрытый показ бренда Kseniya Romanova состоялся 15 апреля при поддержке Belarus Fashion Week, сообщает пресс-центр «Открытый подиум».

Уникальная атмосфера музея помогла гостям максимально погрузиться в концепцию коллекции, источником вдохновения для которой стало богатое культурное наследие Радзивиллов.

«Идея для создания коллекции пришла полгода назад, когда ко мне в руки попали жаккардовые ткани потрясающей красоты. Они мне навеяли образы со знаменитых портретов в Несвижском замке. Меня всегда поражало, как много сделал для Беларуси род Радзивиллов, насколько прогрессивными для того времени были взгляды его представителей. И я начала размышлять, как соединить эти две отправные точки воедино. Для того, чтобы коллекция получилась максимально органичной, мы с командой провели настоящую исследовательскую работу: ездили на экскурсии во дворцово-парковый комплекс, черпали факты из книг и интернета, детально изучили выставку «Радзивиллы: судьбы страны и рода», которая проходила в Национальном художественном музее», — рассказала Ксения Романова.

Эпоха Радзивиллов легко угадывалась в нарядах по крою рукавов, ворота, силуэта. При этом коллекция — это авторское прочтение исторической темы, воплощенное в ультрамодной женской одежде. Все вещи современны и подходят для выходов в свет.

Настоящим украшением дефиле стала живая музыка: моделям аккомпанировал рояль, прозвучали сочинения, которые принадлежат перу семьи Радзивиллов, и Полонез Огинского.

Показ Ксении Романовой носил закрытый характер. Пройти на него можно было только по именным пригласительным. Гостями мероприятия стали представители посольств в Республике Беларусь, деловое сообщество, медийные персоны, богема, специалисты из мира моды и стиля, клиенты модельера. Невольными свидетелями демонстрации дизайнерской одежды оказались и сами Радзивиллы, ведь она проходила среди портретов знаменитого рода.

Для Ксении Романовой это было первое крупное модное шоу, хотя у бренда давно есть свои поклонники. Не обделяет вниманием и пресса. О дизайнере писали в журналах L'Officiel Azerbaijan, «Аэрофлот Style» (Russia), Sobaka magazine (Russia), Fashion Collection Magazine (Belarus), Ash Magazine (Belarus) и других. За плечами девушки — диплом Московского государственного университета дизайна и технологий, стажировка у брендов Vika Gazinskaya и I AM Studio, участие в показах Belarus Fashion Week и Saint Petersburg Fashion Week.

Тема следующей коллекции бренда Kseniya Romanova пока держится в секрете. Но уже известно, что она будет совершенно не похожа на ту, что представили в Национальном художественном музее.



Фотографии предоставлены пресс-центром «Открытый подиум».