Показ бренда Kseniya Romanova состоится 15 апреля при поддержке Belarus Fashion Week, сообщает пресс-центр «Открытый подиум».

Мероприятие приурочено к выставке произведений из коллекции Матея Николая Радзивилла «Радзивиллы: судьбы страны и рода».

Показ пройдет в Национальном художественном музее Республики Беларусь c целью создания уникальной атмосферы для максимального погружения зрителя в концепцию коллекции, источником вдохновения которой стало богатое культурное наследие Радзивиллов.

Во время показа гости смогут увидеть авторское прочтение и интерпретацию исторической темы, воплощенные в актуальной коллекции женской одежды.

Иллюстрация предоставлена пресс-центром «Открытый подиум».