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Дизайнер Ксения Романова представит свою новую коллекцию в Национальном художественном музее Республики Беларусь
10.04.2017 20:05
Показ бренда Kseniya Romanova состоится 15 апреля при поддержке Belarus Fashion Week, сообщает пресс-центр «Открытый подиум».
Мероприятие приурочено к выставке произведений из коллекции Матея Николая Радзивилла «Радзивиллы: судьбы страны и рода».
Показ пройдет в Национальном художественном музее Республики Беларусь c целью создания уникальной атмосферы для максимального погружения зрителя в концепцию коллекции, источником вдохновения которой стало богатое культурное наследие Радзивиллов.
Во время показа гости смогут увидеть авторское прочтение и интерпретацию исторической темы, воплощенные в актуальной коллекции женской одежды.
Иллюстрация предоставлена пресс-центром «Открытый подиум».
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